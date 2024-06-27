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        Talaşların alev aldığı sunta atölyesindeki yangın söndürüldü

        BARTIN'da sunta atölyesindeki havalandırma borularının aşırı ısınması sonucu talaşlar alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:36 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:40
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        Talaşların alev aldığı sunta atölyesindeki yangın söndürüldü
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        BARTIN'da sunta atölyesindeki havalandırma borularının aşırı ısınması sonucu talaşlar alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

        Bartın-Zonguldak yolu Atılım Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir sunta atölyesinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mobilyanın ham maddesi olan suntanın işlendiği atölyedeki havalandırma borularının aşırı ısınması sonucu talaşlar alev aldı. Atölyeden dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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