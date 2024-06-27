Talaşların alev aldığı sunta atölyesindeki yangın söndürüldü

Bartın-Zonguldak yolu Atılım Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir sunta atölyesinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mobilyanın ham maddesi olan suntanın işlendiği atölyedeki havalandırma borularının aşırı ısınması sonucu talaşlar alev aldı. Atölyeden dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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