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        Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin neden olduğu orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:41 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:45
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        Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı
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        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin neden olduğu orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 23.00 sıralarında Karaman köyü Hasanlar Mahallesinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin yarattığı kıvılcımların ardından ormanda yangın çıktı. Dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ve Kurucaşile itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ormandan fındık bahçesine de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alan küle döndü. 

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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