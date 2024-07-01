Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

        BARTIN'da, hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp, kaldırıma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'da, hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp, kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen 2 kadın ve 1 erkek kazadan saniyelerle kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Okulak Mahallesi Kavaklı Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden 35 KF 8596 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 78 AP 822 plakalı otomobile çarpıp, kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kadın ve 1 erkek hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kadının kaldırımdan geçtikten 3 saniye sonra, hafif ticari aracın otomobile çarpıp kaldırıma çıkması, bu sırada kaldırımdaki 1 erkeğin de geri kaçarak kazadan kurtulduğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Bartın'da 6 genç girişimciye, "kurulum hibesi" verilecek
        Bartın'da 6 genç girişimciye, "kurulum hibesi" verilecek
        Baraj kapakları açıldı, su seviyesi yükselince balık tuttuğu kayada mahsur...
        Baraj kapakları açıldı, su seviyesi yükselince balık tuttuğu kayada mahsur...
        Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı
        Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı
        Bartın'da belediye deposundan izinsiz malzeme aldıkları iddia edilen 6 kişi...
        Bartın'da belediye deposundan izinsiz malzeme aldıkları iddia edilen 6 kişi...
        Belediye depolarından malzeme satışı iddiasıyla 4'ü belediye personeli 6 ki...
        Belediye depolarından malzeme satışı iddiasıyla 4'ü belediye personeli 6 ki...
        Talaşların alev aldığı sunta atölyesindeki yangın söndürüldü
        Talaşların alev aldığı sunta atölyesindeki yangın söndürüldü