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        Jandarmalar, yüklerini taşımakta zorlanan kadınlara yardım etti

        BARTIN'da yöresel ürün satışı yapan 2 kadının, evlerine dönerken yüklerini taşımakta zorlandığını gören 2 jandarma personeli kadınlara yardım etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:55
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        Jandarmalar, yüklerini taşımakta zorlanan kadınlara yardım etti
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        BARTIN’da yöresel ürün satışı yapan 2 kadının, evlerine dönerken yüklerini taşımakta zorlandığını gören 2 jandarma personeli kadınlara yardım etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bartın Kapalı Pazaryeri’nde yöresel ürünler satan 2 kadın, dün akşam evlerine dönmek için yaya olarak yola çıktı. Sırtlarında küfe ve ellerinde kovalarla yürüyen 2 kadını gören üniformalı 2 jandarma personeli, kadınların zorlandığını görüp yardım etti. Jandarmalar, kadınların yüklerini alıp, onlarla taşıyarak evlerine götürdü. Bu arada yoldan geçen bir sürücü, jandarma personelinin kadınlara yardım ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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