Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı (3)
MÜDAHALEDEVAM EDİYORKastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün akşam, Karabük'ün Ovacık ilçesinde sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
MÜDAHALEDEVAM EDİYOR
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün akşam, Karabük’ün Ovacık ilçesinde sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Havanın rüzgarlı olması yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
HELİKOPTERLER AMASRA’YA GELDİ
Orman yangınları için yangın söndürme çalışmalarında kullanılan askeri helikopter ile çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri Amasra’ya gelerek, denizden su alıp orman yangınlarının devam ettiği Kastamonu ve Karabük’e hareket etti. Amasra Kaleşah Mahallesi'nde bulunan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına heliped pistine inen askeri helikopterler de su tankları ile yakıt ikmali yaparak, yangın bölgesine hareket ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.