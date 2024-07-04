Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı (3)

        MÜDAHALEDEVAM EDİYORKastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün akşam, Karabük'ün Ovacık ilçesinde sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        MÜDAHALEDEVAM EDİYOR

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün akşam, Karabük’ün Ovacık ilçesinde sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Havanın rüzgarlı olması yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

        HELİKOPTERLER AMASRA’YA GELDİ

        Orman yangınları için yangın söndürme çalışmalarında kullanılan askeri helikopter ile çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri Amasra’ya gelerek, denizden su alıp orman yangınlarının devam ettiği Kastamonu ve Karabük’e hareket etti. Amasra Kaleşah Mahallesi'nde bulunan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına heliped pistine inen askeri helikopterler de su tankları ile yakıt ikmali yaparak, yangın bölgesine hareket ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı

        Benzer Haberler

        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        BARÜ ile Zonguldak BEÜ arasında "Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü" imz...
        BARÜ ile Zonguldak BEÜ arasında "Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü" imz...
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 995 yolcusuyla Amasra'ya geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 995 yolcusuyla Amasra'ya geldi
        Jandarmalar, yüklerini taşımakta zorlanan kadınlara yardım etti
        Jandarmalar, yüklerini taşımakta zorlanan kadınlara yardım etti
        Bartın'da 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
        Bartın'da 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
        BARÜ'de akredite edilen program sayısı 19'a yükseldi
        BARÜ'de akredite edilen program sayısı 19'a yükseldi