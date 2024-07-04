Karabük'te ormana yıldırım düştü, yangın çıktı (3)

MÜDAHALEDEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün akşam, Karabük’ün Ovacık ilçesinde sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Havanın rüzgarlı olması yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

HELİKOPTERLER AMASRA’YA GELDİ

Orman yangınları için yangın söndürme çalışmalarında kullanılan askeri helikopter ile çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri Amasra’ya gelerek, denizden su alıp orman yangınlarının devam ettiği Kastamonu ve Karabük’e hareket etti. Amasra Kaleşah Mahallesi'nde bulunan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına heliped pistine inen askeri helikopterler de su tankları ile yakıt ikmali yaparak, yangın bölgesine hareket ediyor.