Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve oğlunun iadesiyle ilgili açıklama (2)

BAKANTUNÇ, BARTIN BAROSU’NUN HİZMET BİNASI AÇILIŞINA KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te yaptığı ziyaretler sonrasında Bartın’a geldi. Bakan Tunç, Şiremişçavuş Mahallesi’nde Türkiye Barolar Birliği tarafından yaptırılan 400 metrekare kullanım alanı olan Bartın Barosu hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, çevre illerin baro başkanları ve avukatlar katıldı.

Açılış öncesinde konuşma yapan Bakan Tunç, Türkiye’deki avukatlık mesleğine getirilen yenilikler hakkında bilgiler verdi. Avukatlarla ilgili ara buluculuk, uzlaştırma gibi alternatif yöntemlerin geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Tunç, “Avukatlarımızla ilgili özellikle ara buluculuk müessesesinin gelişmesi, uzlaştırma müessesesi tüm bunlar alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesi de yine avukatlarımızın çalışmasına bağlı ve onların başarılı çalışmaları sayesinde o müesseseleri de geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü hem yargının iş yükünü azaltan hem de toplumsal barışa hizmet eden ara buluculuk gibi, uzlaştırma gibi diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesinde de avukatlarımızın katkısı büyüktür. Bundan sonra da bu konularda avukatlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da yine avukatlarımızın, özellikle UYAP sistemi, elektronik duruşma, elektronik tebligat, e-celse, mobil, avukat, tüm bu sistemleri sizlerden gelen öneriler doğrultusunda geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Siz de bunun farkındasınızdır” dedi.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI Bakan Yılmaz Tunç, hukuk eğitimini önemsediklerini belirterek, “YÖK başkanımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. 190 bine kadar yükselen kontenjan 120 bine düştü, ilk 120 bine giren öğrenciler yüksek puanlı, öğrenciler avukat olabilsin, diye bunu 100 binin altına düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Daha nitelikli hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesi daha da artsın, bu noktadaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz ve bundan sonra hukuk fakültesi öğrencileri mezun olduktan direkt baroya başvuramayacaklar. Avukatlık stajına başvurabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmaları gerekiyor. Eylül sonunda bu sınavı yapacağız. İlk kez yapacağız ve başarılı kardeşlerimiz inşallah hepsi başarılı olurlar ve avukatlık stajına başlayabilirler. Hakim, savcı yardımcılığına girebilmek için de bu sınavı kazanmak gerekecek ve niteliği, kaliteyi daha da artırarak vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden, adalet hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmeleri daha kaliteli hizmet alabilmelerinin yolunu açmaya devam edeceğiz” diye konuştu.