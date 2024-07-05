Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve oğlunun iadesiyle ilgili açıklama (3)

BAKANTUNÇ, UEFA’NIN MİLLİ FUTBOLCU MERİH DEMİRAL İÇİN VERDİĞİ CEZAYI DEĞERLENDİRDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’da bir mobilya mağazasının açılışının ardından Amasra limanına yanaşan ve halkın ziyaretine açılan TCG YILDIRIM Fırkateyni’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, UEFA’nın A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral için verdiği 2 maç men cezasını değerlendirdi.

Bakan Tunç, “Maalesef Merih'in yaptığı hareket yasak bir hareket değil, bütün dünyada futbol maçlarında futbolcular sevinçlerini kendi istedikleri şekilde gösteriyorlar. Bu bir siyasi simge değil, bozkurt simgesini göstermesi, seyircilere seyircilerin ona yönelik sevgisine karşı ona cevap vermesi çok normal, karar çok yanlış, haksız bir karar yani kabul edilebilecek bir karar değil. Maalesef UEFA burada çok haksızca bir karar aldı ve çok büyük bir hata yaptı. İnşallah biz Hollanda'yı yenerek bunun cevabını vereceğiz. Merih orada oynayamasa bile onun arkadaşları, cevabı bütün dünyanın, Avrupa'nın gözü önünde vereceklerine inanıyorum. Bu tür hatalı, yanlış kararların da verilmemesi lazım. Yani spor kardeşlik, spor, dostluk, barış burada o sevinci yaşayan Avusturya maçında Merih'in oyunu hepimizin gönlünde taht kurdu attığı goller, dolayısıyla böyle bir yanlış bir karar, bu kararı da telafi etmenin yolu inşallah Hollanda karşısında galip gelmek, yarı finale kalmak, iki maçtan sonra da finalde Merih'in gollerini seyretmek, inşallah o noktaya da geleceğiz. Millilerimizle gurur duyuyoruz, inşallah onların da karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız da maçta olacağını öğrendik. Büyük bir coşkuyla takımımıza dua ediyoruz. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin, başarılı bir futbolla bunun cevabını vereceklerdir” diye konuştu.