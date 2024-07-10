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        Orman işçisi ağaçlara damgalama yaparken uçuruma yuvarlandı

        BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki ormanda yıkılan ağaçlara damgalama yapan orman işçisi Emrecan Açıkgöz (27), dengesini kaybetmesi sonucu 200 metre uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:50
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        Orman işçisi ağaçlara damgalama yaparken uçuruma yuvarlandı
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        BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki ormanda yıkılan ağaçlara damgalama yapan orman işçisi Emrecan Açıkgöz (27), dengesini kaybetmesi sonucu 200 metre uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Kumluca beldesi Bağdatlı köyü mevkisinde meydana geldi. Sarıkaya mevkisindeki yıkık ağaçlara damgalama yapmaya giden orman işçisi Emrullah Açıkgöz, havanın yağışlı olması nedeniyle damgalama yaptığı sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre uçuruma yuvarlanan Açıkgöz’ü gören diğer orman işçileri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sarp arazi ve sık ormanlık araziye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından işçinin yanına ulaştı. Sedyeye alınan yaralı işçi jandarma ekiplerinin de desteğiyle uçurumdan ambulansa taşındı. 

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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