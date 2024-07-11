Bartın'da çamura saplanan ineği ekipler kurtardı

Olay, saat 17.00 sıralarında beldeye bağlı Baydanlar Mahallesi Kırlangıç Şelalesi yolu üzerinde meydana geldi. Fevzi Akdoğan’a ait inek, şelale yolunun alt tarafındaki çamura saplandı. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyen ineğini aramaya çıkan Akdoğan, çamura saplandığını gördü. Akdoğan, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediyeye ait kepçe ve halat yardımıyla saplandığı çamurdan kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

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