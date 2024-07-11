Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da çamura saplanan ineği ekipler kurtardı

        BARTIN'ın Hasankadı beldesinde çamura saplanan inek iş makinası yardımıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:36 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da çamura saplanan ineği ekipler kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN’ın Hasankadı beldesinde çamura saplanan inek iş makinası yardımıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında beldeye bağlı Baydanlar Mahallesi Kırlangıç Şelalesi yolu üzerinde meydana geldi. Fevzi Akdoğan’a ait inek, şelale yolunun alt tarafındaki çamura saplandı. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyen ineğini aramaya çıkan Akdoğan, çamura saplandığını gördü. Akdoğan, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediyeye ait kepçe ve halat yardımıyla saplandığı çamurdan kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Bartın'da "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında araması bulunan 2 kişi yakalandı
        Bartın'da "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında araması bulunan 2 kişi yakalandı
        Prof. Dr. Durkaya: Batı Karadeniz'de çok alışık olmadığımız hortum olayları...
        Prof. Dr. Durkaya: Batı Karadeniz'de çok alışık olmadığımız hortum olayları...
        Orman işçisi ağaçlara damgalama yaparken uçuruma yuvarlandı
        Orman işçisi ağaçlara damgalama yaparken uçuruma yuvarlandı
        Bartın'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Bartın'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Annesini öldürmekten yargılanan sanık, ilk duruşmada suçlamayı reddetti
        Annesini öldürmekten yargılanan sanık, ilk duruşmada suçlamayı reddetti
        Bartın'da 2 katlı ev yandı
        Bartın'da 2 katlı ev yandı