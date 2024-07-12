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        Bartın'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        BARTIN- Karabük yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:18 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:20
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        Bartın'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        BARTIN- Karabük yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Bartın Karabük yolu Ulupınar mevkisinde meydana geldi. Karabük’ten Bartın istikametine gitmekte olan Radet Arslan (42) yönetimindeki 74 BS 637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Radet Arslan, kızı Damla Arslan (11), babası Hasan Arslan (72), annesi Hatice Arslan (70) yaralandı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan baba Hasan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer aile üyelerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Radet Arslan’ın Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü'nde şoför olarak çalıştığı babası Hasan Arslan’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle Karabük’teki Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kontrol amaçlı gittiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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