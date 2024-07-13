Tatil için geldi; akıntıya kapılıp boğuldu

BARTIN’ın mavi bayraklı İnkumu tatil beldesinde denize giren Eray Armutçu (24), dalgalara kapılıp boğuldu. Armutçu'nun dün tatile için İnkumu'na geldiği belirtildi.

Ankara’dan Bartın'ın İnkumu tatil beldesine ailesiyle birlikte tatile gelen Eray Armutçu, saat 14.00 sıralarında denize girdi. Akıntıya kapılan Eray Armutçu’nun çırpındığını görenler yardıma koştu. Belediye’ye ait cankurtaranlar tarafından sahile çıkartılan Armutçu, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Armutçu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin dün akşam saatlerinde tatil için İnkumu’na geldiği öğrenildi.