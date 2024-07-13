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        Tatil için geldi; akıntıya kapılıp boğuldu

        BARTIN'ın mavi bayraklı İnkumu tatil beldesinde denize giren Eray Armutçu (24), dalgalara kapılıp boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:15 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:20
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        Tatil için geldi; akıntıya kapılıp boğuldu
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        BARTIN’ın mavi bayraklı İnkumu tatil beldesinde denize giren Eray Armutçu (24), dalgalara kapılıp boğuldu. Armutçu'nun dün tatile için İnkumu'na geldiği belirtildi. 

        Ankara’dan Bartın'ın İnkumu tatil beldesine ailesiyle birlikte tatile gelen Eray Armutçu, saat 14.00 sıralarında denize girdi. Akıntıya kapılan Eray Armutçu’nun çırpındığını görenler yardıma koştu. Belediye’ye ait cankurtaranlar tarafından sahile çıkartılan Armutçu, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Armutçu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin dün akşam saatlerinde tatil için İnkumu’na geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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