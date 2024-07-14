Bartın'da tarladaki anız ateşi ormana sıçradı

Yangın, saat 14.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kızıllar köyü Ören Mahallesi’nde çıktı. Tarlada yakılan anız ateşi rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yakındaki ormana sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.