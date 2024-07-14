Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da tarladaki anız ateşi ormana sıçradı

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde, tarlada yakılan anız ateşi ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da tarladaki anız ateşi ormana sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN’ın Ulus ilçesinde, tarlada yakılan anız ateşi ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 14.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kızıllar köyü Ören Mahallesi’nde çıktı. Tarlada yakılan anız ateşi rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yakındaki ormana sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Tatil için geldi; akıntıya kapılıp boğuldu
        Tatil için geldi; akıntıya kapılıp boğuldu
        Bartın'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bartın'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bartın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bartın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bartın Üniversitesinde "15 Temmuz" konferansı düzenlendi
        Bartın Üniversitesinde "15 Temmuz" konferansı düzenlendi
        Bartın'da çamura saplanan ineği ekipler kurtardı
        Bartın'da çamura saplanan ineği ekipler kurtardı
        Bartın'da "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında araması bulunan 2 kişi yakalandı
        Bartın'da "Huzurlu Sokaklar" uygulamasında araması bulunan 2 kişi yakalandı