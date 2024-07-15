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        15 Temmuz şehidi imam, mezarı başında anıldı

        BARTINValiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Ulus ilçesi Çubuklu köyündeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:05
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        15 Temmuz şehidi imam, mezarı başında anıldı
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        BARTINValiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Ulus ilçesi Çubuklu köyündeki mezarı başında anıldı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman'ın, Bartın'a bağlı Çubuklu köyündeki kabri ziyaret edildi. Anma programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Arslan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ve yakınları katıldı. Köy caminde Yasin-i Şerif'in okunmasının ardından şehit Yaman'ın mezarının başına karanfil bırakıldı. Vali Arslan ve beraberindekiler, şehidin annesi Kezban, babası Mehmet ve ağabeyi Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

        '8 YIL GEÇTİ AMA HALA ACIMIZ TAZE'

        15 Temmuz gecesi Ankara'da görevli olduğunu belirten Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Hain darbe girişimini yakında hissettik ve o anı yaşadım. Allah, bir daha göstermesin; ama bu aziz milletimiz, kahramanca, fedakarca bu devlete, bu ülkeye sahip çıktıkça hiçbir kirli oyuna alet olmayacaktır. İstikbalinden, istiklalinden taviz vermeyecektir" dedi. Mustafa Yaman'ın annesi Kezban Yaman ise "Olayın üzerinden 8 yıl geçti ama hala acımız taze. Sanki 8 saat geçmiş gibi üzerinden, olay günü köydeydim. O bayram, ilk kez köye gelmedi. O gece telefonla çok aradık, sonra kayınbiraderi bizi arayarak acı haberi verdi. Allah, bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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