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        Dereye hafriyat döken kamyoneti görüntülediler, jandarma çalışma başlattı

        BARTIN'ınAmasra ilçesinde Kaman Deresi'ne hafriyat döken kamyonet, köylülerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:29 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:35
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        Dereye hafriyat döken kamyoneti görüntülediler, jandarma çalışma başlattı
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        BARTIN'ınAmasra ilçesinde Kaman Deresi'ne hafriyat döken kamyonet, köylülerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Jandarma, kamyonet ile sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

        Kaman köyünde yaşayan vatandaşlar, saat 13.00 sıralarında köydeki Kaman Deresi'ne hafriyat döken bir kamyoneti gördü. O anlar köylülerin cep telefonu kamerasına yansırken, derede kirlilik oluştu. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından jandarma, kamyonet ile sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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