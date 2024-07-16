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        Dereye hafriyat döken sürücüye para cezası

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde dereye hafriyat döken kamyonet sürücüsü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:20
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        Dereye hafriyat döken sürücüye para cezası
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        BARTIN'ın Amasra ilçesinde dereye hafriyat döken kamyonet sürücüsü O.G.'ye (50) jandarma tarafından 2 bin 52 TL para cezası uygulandı.

        Kaman köyündeki dereye dün hafriyat döken kamyoneti görenler, cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen jandarma, çalışma sonucu kamyonetin plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Sürücü O.G.'ye 'Kabahatler Kanununa Muhalefet'ten 2 bin 52 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün döktüğü hafriyatı dereden alması sağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de sürücüye 'Çevre Kanununa Muhalefet'ten idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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