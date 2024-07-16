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        Su tankerinde mahsur kaldı, iş makinesiyle kurtarıldı

        BARTIN'ın Kozcağız beldesinde, girdiği su tankerinden çıkamayan çiftçi, iş makinesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:40
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        Su tankerinde mahsur kaldı, iş makinesiyle kurtarıldı
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        BARTIN'ın Kozcağız beldesinde, girdiği su tankerinden çıkamayan çiftçi, iş makinesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Kozcağız beldesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çiftçi, kendisine ait traktörün arkasına bağladığı su tankerinin içine kontrol amacıyla girdi. Bir süre sonra girdiği tankerin üst kapağında sıkışan çiftçi, bağırarak yardım istedi. Köylülerin fark ettiği çiftçi için bölgeye iş makinesi getirildi. Kollarıyla kendisini yukarı çekemeyen çiftçi, iş makinesiyle sarkıtılan halata tutundu. Çiftçi, 1 saatlik çalışmanın ardından tankerden çıkarılırken, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Yaşananlar, bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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