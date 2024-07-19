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        Yola beton dökülen mikserin şoförüne para cezası

        BARTIN'da, trafikte mikserden yola beton döküldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:25
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        Yola beton dökülen mikserin şoförüne para cezası
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        BARTIN’da, trafikte mikserden yola beton döküldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, mikser şoförüne 1440 TL para cezası kesti.

        Olay, sabah saatlerinde Bartın-Karabük yolu Özel İdare Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmız ışıkta bekleyen 34 FAE 658 plakalı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikserinden yola beton döküldüğünü gören kişi, cep telefonu ile o anları kaydetti. Durumdan habersiz olan mikser şoförü, kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle yola devam etti. Araç hareket halindeyken de beton dökülmeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma yapan polis ekipleri, araç ve sürücüyü tespit etti. Ekipler, mikser şoförüne 1440 TL para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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