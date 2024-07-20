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        Anne ve bebeğine hafif ticari araç çarptı; kaza kamerada

        BARTIN'da yolda yürüyen kadın ile anne ve bebeğine, sürücüsü geri manevra yapan hafif ticari araç çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:25
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        Anne ve bebeğine hafif ticari araç çarptı; kaza kamerada
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        BARTIN'da yolda yürüyen kadın ile anne ve bebeğine, sürücüsü geri manevra yapan hafif ticari araç çarptı. Anne ve bebeğinin hafif yaralandığı kaza, çevredeki taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi Yalı mevkisindeki taksi durağı önünde meydana geldi. Ramazan Turgut (53) yönetimindeki 74 BZ 015 plakalı hafif ticari araç, taksi durağı önünde durduktan sonra geri manevra yaptı. O sırada araç, yolda yürüyen kadın ile anne ve kucağındaki bebeğine çarptı. Kadın ve kucağındaki bebekle yere düşen anneye, çevredekiler yardım etti. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan anne ile bebeğini hastaneye kaldırdı. Sürücü Ramazan Turgut, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Taksi durağının güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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