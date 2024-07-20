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        Ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan öldü

        BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı İnceçam köyünde Netçar Çelik'e (43) ait ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 24 küçükbaş hayvan öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 19:46 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:50
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        Ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan öldü
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        BARTIN’ın Ulus ilçesine bağlı İnceçam köyünde Netçar Çelik’e (43) ait ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 24 küçükbaş hayvan öldü.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı İnceçam köyünde meydana geldi. Netçar Çelik’e ait ahırda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören ahır sahibi Çelik, durumu itfaiyeye haber verdi. Ulus, Abdipaşa Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı su tankeri ve arazözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında 24 küçükbaş hayvan öldü, ahır da kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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