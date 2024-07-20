Ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan öldü

BARTIN’ın Ulus ilçesine bağlı İnceçam köyünde Netçar Çelik’e (43) ait ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 24 küçükbaş hayvan öldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı İnceçam köyünde meydana geldi. Netçar Çelik’e ait ahırda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören ahır sahibi Çelik, durumu itfaiyeye haber verdi. Ulus, Abdipaşa Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı su tankeri ve arazözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında 24 küçükbaş hayvan öldü, ahır da kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.