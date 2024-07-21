Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Tatil için geldiği İnkumu'nda denizde ölü bulundu

        BARTIN'ınmavi bayraklı İnkumu beldesine tatil için gelen Durmuş Ertaş'ın (39), denizde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatil için geldiği İnkumu'nda denizde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'ınmavi bayraklı İnkumu beldesine tatil için gelen Durmuş Ertaş'ın (39), denizde cansız bedeni bulundu.

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinden Bartın'ın İnkumu beldesine ailesiyle tatile gelen Durmuş Ertaş, akşam saatlerinde geri dönmedi. Kız kardeşi M.E., durumu jandarma ekiplerine haber verdi, arama çalışması başlatıldı. Karada jandarma ekipleri, denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla arama yapıldı. Bartın Belediyesi'ne ait dronla deniz üzerinde yapılan arama sonucunda Ertaş'ın plajdan 700 metre açıkta, su yüzeyinde cansız bedeni tespit edildi. Ertaş, cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla karaya çıkartıldı. Ertaş'ın cansız bedeni otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan aile üyeleri sinir krizleri geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        Hekimoğlu geliyor!
        Hekimoğlu geliyor!
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        İsrailliler yine sokaklarda
        İsrailliler yine sokaklarda
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi

        Benzer Haberler

        Bartın'da ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan telef oldu
        Bartın'da ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan telef oldu
        Ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan öldü
        Ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan öldü
        Bartın'da 3 sahilde denize girişler yasaklandı
        Bartın'da 3 sahilde denize girişler yasaklandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bartın'da İl Danışma Toplantısında...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bartın'da İl Danışma Toplantısında...
        Bartın'da 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklan...
        Bartın'da 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklan...
        Anne ve bebeğine hafif ticari araç çarptı; kaza kamerada
        Anne ve bebeğine hafif ticari araç çarptı; kaza kamerada