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        Bartın'a düğüne gelen aile kaza yaptı; 9 yaralı

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde akrabalarının düğününe katılmak üzere gelen ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, kavşakta bir başka otomobille çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:35
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        Bartın'a düğüne gelen aile kaza yaptı; 9 yaralı
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        BARTIN'ın Amasra ilçesinde akrabalarının düğününe katılmak üzere gelen ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, kavşakta bir başka otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Bartın-Kurucaşile yolu Akkonak Kavşağı'nda meydana geldi. Bartın'dan Kurucaşile istikametine giden Uğur Özel (22) yönetimindeki 74 AAN 614 plakalı otomobil, kavşakta dönmek istediği sırada, aynı istikamete giden Alparslan Güler (55) yönetimindeki 34 CBV 070 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Uğur Özel ve Alparslan Güler, eşi Döndü Güler (52), Rukiye Öztaş (46), Güldane Öztaş (8), Ayşe Sağlam, Turgay Öztaş (45), İsmail Kara ve Bülent Top yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan iki sürücü ile Döndü Güler'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

        DÜĞÜN İÇİN GELMİŞLER

        Kazada Alparslan Güler'in içinde bulunduğu otomobildekilerin Bartın'da akrabalarının düğünü için geldikleri, denize gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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