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        Bartın'da hafta sonu 67 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 1 kişi öldü

        BARTIN Valisi Nurtaç Arslan, hafta sonu yüksek dalgalar ve çeken akıntı nedeniyle 67 kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:26 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:30
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        Bartın'da hafta sonu 67 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 1 kişi öldü
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        BARTIN Valisi Nurtaç Arslan, hafta sonu yüksek dalgalar ve çeken akıntı nedeniyle 67 kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

        Kentte, hafta sonu hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aşması, nem oranının da yüzde 90'nın üzerinde seyretmesiyle, halk serinlemek için plajlara akın etti. 59 kilometrelik sahile sahip 19 plajı bulunan kentte, hafta sonu şiddetli rüzgar sonrası oluşan dalgalar ve çeken akıntı sebebiyle çok sayıda kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. İnkumu, Güzelcehisar, Mugada, Büyükkızılkum, Küçükkızılkum ve Hatipler sahillerinde denize girmek Bartın Valiliği tarafından yasaklandı. Yasak öncesi Karabük'ten ailesiyle gelip İnkumu sahilinde denize giren Durmuş Ertaş, boğuldu.

        'BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRENLERİN ÇOĞU İL DIŞINDAN'

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde hafta sonu yaşanan boğulma vakalarına dikkat çekip, şunları söyledi:

        "Denizlerimizde fırtına, dalga ve özellikle de çeken akıntının etkili olduğu zamanlarda tatilcilerimiz plajlarımızda alınan önlemlere ve yapılan uyarılara riayet etmedikleri için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Maalesef yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen geçtiğimiz hafta sonu ilimizde 67 vatandaşımız boğulma tehlikesi yaşamış, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu tür trajik olayların önüne geçmek, tatilimizin hüzne dönüşmesini önlemek için hepimize bazı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle, güvenli yüzme alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda cankurtaran hizmetlerinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Valiliğimiz koordinesinde kolluk birimlerimiz, İl Özel İdaremiz ve Belediyelerimizce bu konuda gerekli adımları atarak halkımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamaktayız. Ayrıca ilimizde yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunu ilimiz dışından gelen misafirlerimiz yaşamaktadır. Denize girmeden gitmeme anlayışı, boğulma tehlikelerinin sayılarını artırdığı gibi vahim sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu konuda misafirlerimizin daha dikkatli olmalarını istirham ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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