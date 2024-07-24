Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Denizde kadını taciz ettiği iddiasıyla darbedildi, gözaltına alındı

        BARTIN'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde kadını taciz ettiği iddiasıyla darbedildi, gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından darbedildi. Hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, linç girişimi, kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Mugada sahilindeki plajda meydana geldi. Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi. H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

        H.M.'ye yönelik linç girişimi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"

        Benzer Haberler

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan boğulma vakalarına karşı dikkatli olunması...
        Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan boğulma vakalarına karşı dikkatli olunması...
        Bartın'da hafta sonu 67 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 1 kişi öldü
        Bartın'da hafta sonu 67 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 1 kişi öldü
        Bartın'a düğüne gelen aile kaza yaptı; 9 yaralı
        Bartın'a düğüne gelen aile kaza yaptı; 9 yaralı
        Tatil için geldiği İnkumu'nda denizde ölü bulundu
        Tatil için geldiği İnkumu'nda denizde ölü bulundu
        Bartın'da ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan telef oldu
        Bartın'da ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan telef oldu
        Ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan öldü
        Ahır yangınında 24 küçükbaş hayvan öldü