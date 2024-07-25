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        Tatil için geldiği Bartın'da denizde boğuldu

        ZONGULDAK'tanBartın'a tatil için gelen Esat Yürübaş (20), Mugada Sahili açıklarında akıntıya kapılınca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:15
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        Tatil için geldiği Bartın'da denizde boğuldu
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        ZONGULDAK'tanBartın'a tatil için gelen Esat Yürübaş (20), Mugada Sahili açıklarında akıntıya kapılınca hayatını kaybetti.

        Zonguldak'tan Bartın'ın Mugada Sahili'ne ailesiyle tatile gelen Esat Yürübaş, dün saat 18.30 sıralarında denize girdi. Akıntıya kapılan Esat Yürübaş'ın çırpındığını görenler, yardıma koştu. İl Özel İdaresi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Yürübaş, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürübaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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