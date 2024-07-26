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        Kaza sonrası derede mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

        BARTIN'da, kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu mahsur kalan Bekir Ufuk Bakır (40), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:10
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        Kaza sonrası derede mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
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        BARTIN’da, kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu mahsur kalan Bekir Ufuk Bakır (40), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Darıören köyü Bartın yolunda meydana geldi. Bekir Ufuk Bakır yönetimindeki 16 ACJ 109 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, 10 metre aşağıdaki dereye devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, dereden yukarıya çıkamadı. Mahsur kalan Bekir Ufuk Bakır’ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bakır, kendisine uzatılan halat ve merdivenle kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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