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        Bakan Tunç, ABD kongresinde ayakta alkışlayanlar dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği soykırımlarla, adeta terör örgütü gibi hareket eden bir ülkenin başbakanını soykırım suçlusunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongresi'nde ayakta alkışlayanlar bu insanlık vicdanında ve dünyanın huzurunda, dünya tarihine bir kara leke olarak geçmiştir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 23:23 Güncelleme: 26.07.2024 - 23:25
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        Bakan Tunç, ABD kongresinde ayakta alkışlayanlar dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir
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        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği soykırımlarla, adeta terör örgütü gibi hareket eden bir ülkenin başbakanını soykırım suçlusunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongresi'nde ayakta alkışlayanlar bu insanlık vicdanında ve dünyanın huzurunda, dünya tarihine bir kara leke olarak geçmiştir” dedi.

        Ulus Abdipaşa Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Keşkek Festivali, beldenin kapalı spor salonunda yapıldı. Keşkek Festivali’ne Bakan Tunç’un yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ve vatandaşlar katıldı.

        Türkiye'yi dünyada sözü geçen hakkaniyetli ve dengeli dış politikasıyla Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekti. Bakan Tunç, “Maalesef Filistin’de, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana bir soykırım devam ediyor. Dünyanın gözü önünde çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor, 40 bine yakın insan, Filistin’de 40 binden fazla insan şehit edildi ve bunun 20 bine yakını çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Uluslararası kuruluşlar maalesef etkisiz, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının yakalama kararı talep ettiği, Uluslararası Adalet Divanı’nın soykırım sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle tedbir kararı verdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını uygulamayan bir devletin ona devlet bile demek çok zor. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği soykırımlarla, adeta terör örgütü gibi hareket eden bir ülkenin başbakanını soykırım suçlusunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongresi'nde ayakta alkışlayanlar bu insanlık vicdanında ve dünyanın huzurunda, dünya tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Biz Türkiye olarak hem adaleti savunmaya devam edeceğiz. Hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Dünyada insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dünyada barışı savunmaya devam edeceğiz. Ülkemizin milli menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörün her türlüsünden arındırarak huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

        Bakan Tunç, konuşmasının ardından keşkek yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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