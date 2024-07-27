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        Bartın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu

        BARTIN'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katları su ile dolarken, suyla kaplanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:58 Güncelleme: 27.07.2024 - 18:00
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        Bartın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu
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        BARTIN’da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katları su ile dolarken, suyla kaplanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kentte dünden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye 30 kilogram yağış düşerken, ana yollar suyla kaplandı. Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük kara yollarında biriken su nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Su ile dolan yollar, trafiğe kapatıldı. Kent merkezinde çok sayıda mazgalın tıkanması nedeniyle, bazı dükkanlarda küçük çaplı su baskınları yaşandı. Yamaçlardan gelen yağmur suları, bazı binaların bodrum katlarını suyla doldurdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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