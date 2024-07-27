Bartın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu (2)

Bartın’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolunda su seviyesi yükseldi. Çaydüzü Mahallesi'ndeki otobüs durağında 3 vatandaş mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşları kurtarmak için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler durakta mahsur kalan 3 kişiyi alarak, bulundukları yerden güvenli bölgeye taşıdı.

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