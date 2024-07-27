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        Bartın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu (3)

        BARTIN-KASTAMONUYOLU TAŞKIN NEDENİYLE KAPANDIBartın'daki sağanak yağış nedeniyle Bartın-Kastamonu yolu Çakraz tatil beldesi geçişinde yamaçlardan inen yağmur suları nedeniyle gidiş istikameti su ile doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 20:21 Güncelleme: 27.07.2024 - 20:25
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        Bartın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu (3)
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        BARTIN-KASTAMONUYOLU TAŞKIN NEDENİYLE KAPANDI

        Bartın’daki sağanak yağış nedeniyle Bartın-Kastamonu yolu Çakraz tatil beldesi geçişinde yamaçlardan inen yağmur suları nedeniyle gidiş istikameti su ile doldu. Bölgeye gelen karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Araçlar bölgeye gelen trafik ekiplerinin yönlendirmesiyle tek şeritten ilerledi. Öte yandan Çakraz tatil beldesinde yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle çadır kamping alanı da sular altında kaldı. İşletme sahibi Oğuz Gürpınar, “Bugün son 2 saattir aşırı yağış aldıktan sonra çadır kamping alanımızı su bastı. Bizde burada kamp yapanları uyararak bu bölgeden çıkarttık. Ama alanımız sular altında kaldı, itfaiye çağırdık, buradaki suyu çekecek” dedi. Yamaçlardan gelen suyun döküldüğü noktada deniz, çamur rengine büründü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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