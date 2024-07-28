Bakan Tunç: Milletvekillerimiz dünyaya demokrasi dersi verdi

ADALETBakanı Yılmaz Tunç, "ABD Kongresi'nde o soykırımı alkışlayanlar, soykırım suçlusunu ayakta alkışlayıp o suçu tasvip edenlere karşı, o kongrede ayağa kalkan kongre üyelerine karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri, milletvekillerimiz bir karara imza atarak o kararı kınadılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerimiz dünyaya bir demokrasi dersi verdi, insan hakları dersi verdi. Milletvekillerimizle, Meclis'imizle de gurur duyuyoruz" dedi.

Bartın Drahna Çevre Kalkınma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (DRAHNADER) tarafından 'Uluslararası Drahna Keşkek Festivali' gerçekleştirildi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen festival, Köklü köyü meydanında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla düzenlendi. Festivale Bakan Tunç'un yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Adalet Komisyon Başkanı Harun Ceyhan, il protokolü, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Tunç, burada katılımcılara seslendi.

'TEDBİR KARARINA RAĞMEN SOYKIRIM DEVAM EDİYOR' Tunç, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekip, "Dünyanın gözü önünde, maalesef Filistin'de, 7 Ekim'den bu yana bir soykırım gerçekleşiyor. Gazze'de 40 binden fazla insan şehit edildi. Bunun 20 bini kadın ve çocuklardan oluşuyor. Maalesef bu soykırımı uluslararası kuruluşlar önleyemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu her defasında ifade ediyor. Uluslararası kuruluşların dünyanın sorunlarına, insanlığın sorunlarına cevap veremediğini hep söylüyor. 'Dünya 5'ten büyüktür, uluslararası sistem bir revizyona tabi tutulmalıdır' derken; hep bugünlere işaret ediyor ve etmeye de devam ediyor. Maalesef 7 Ekim'den bu yana Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrailli yöneticiler hakkında verdiği tedbir kararına rağmen soykırım devam ediyor. Mahkeme kararı, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı, uygulanmıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın yakalama kararı çıkardığı bir kişi, Amerika Kongresi'nde konuşma yaptırılıyor ve maalesef ayakta alkışlanabiliyor. İşte o ayakta alkışlayanlar, o bebek katilinin suçuna ortak olanlardır" dedi.