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        Odun kestiği motorlu testere bacağını kopardı, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

        BARTIN'da, Özkan Akdoğan'ın (43) odun kestiği motorlu testere, sol bacağını dizinin altından kopardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 17:32 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:35
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        Odun kestiği motorlu testere bacağını kopardı, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi
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        BARTIN’da, Özkan Akdoğan'ın (43) odun kestiği motorlu testere, sol bacağını dizinin altından kopardı. Akdoğan ve kopan bacağı hava ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi.

        Hasankadı beldesinde sabah saatlerinde bahçede motorlu testere ile odun kesen Özkan Akdoğan, dalgınlık sonucu sol bacağının diz kapağı altını testereye kaptırdı. Akdoğan'ın bacağı dizinin altından koparken, ailesinden yardım istedi. Ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, burada müdahalesi yapılan Akdoğan’ın Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi. Akdoğan için Sağlık Bakanlığı’ndan hava ambulansı talep edildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefliği bahçesine inen hava ambulansı Akdoğan’ı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürdü. Özkan Akdoğan’ın kopan bacağının Ankara’daki hastanede dikileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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