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        2 katlı ahşap ev yandı; anne ile kızını komşu kurtardı

        BARTIN'ınUlus ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi, evde yaşayan Fatma Yıldız (86) ve kızı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:10
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        2 katlı ahşap ev yandı; anne ile kızını komşu kurtardı
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        BARTIN'ınUlus ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi, evde yaşayan Fatma Yıldız (86) ve kızı A.Y., komşusu tarafından kurtarıldı.

        Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Çerde köyünde çıktı. Fatma Yıldız'ın kızıyla yaşadığı 2 katlı ahşap evin bacasından çıkan yangın, evin tamamına sıçradı. Yangını gören yan binadaki komşuları Şenol Yıldız, eve girerek Fatma Yıldız ile kızı A.Y.'yi dışarıya çıkardı. Anne ile kızı yara almadan kurtulurken, evin altındaki ahırda bulunan büyükbaş da köylüler tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi ile köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, ekipler ve köyde yaşayanların müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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