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        Bartın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        BARTIN'dakarşı şeride geçen otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:55
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        Bartın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        BARTIN'dakarşı şeride geçen otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Bartın-Karabük yolunun Potbaşı mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halindeki Özkan Akşam (24) yönetimindeki 74 DK 348 otomobil, iddiaya göre yola dökülen mıcıra kapılarak kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ahmet Pilavcı (55) yönetimindeki 74 M 0138 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. 6 yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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