Motosiklet kazasında ölen kuzenler, toprağa verildi

İSTANBUL'damotosiklet kazasında hayatını kaybeden Muhammet Güven (38) ile kuzeni Hakan Güven (25), memleketleri Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 27 Temmuz'da saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Kücükçekmece mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan Muhammet Güven yönetimindeki 34 KL 7273 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran 22 AY 418 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Güven ile arkasında oturan amcasının oğlu Hakan Güven, hayatını kaybetti. 2 kuzenin cenazesi, gece saatlerinde İstanbul'dan memleketleri Bartın'a getirildi. 2 kuzen için sabah saatlerinde Akağaç köyündeki evlerinin önünde Kur’an-ı Kerim okundu, helallik alındı. Köy meydanında kılınan namaz sonrası cenazeler, köy mezarlığında toprağa verildi. Hakan Güven'in babası Ali Güven ile diğer aile üyelerinin gözyaşı döküp, tabuta sarıldıkları görüldü. Muhammet Güven'in evli ve 3 çocuk babası olduğu, Hakan Güven'in de bekar olduğu öğrenildi.