Amastris Antik Kenti, bilimsel kazı alanı ilan edildi

BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da 2022 yılında başlayan ‘Amastris Antik Kenti’ kurtarma kazısı, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bilimsel kazı olarak ilan edildi. Bartın Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde bölgede yeniden kazı çalışmaları başladı. Bartın Üniversitesi Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Başkanı Prof. Dr. Fatma Çam Bağdatlı, “Önümüzdeki süreçte sütunlu kazı alanının çok geniş bir alanı kapsadığını, Roma kent planında yer alan bir yapıyla karşılaşacağımızı biliyoruz ve buradaki buluntu eserlerinin artacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Sesamos adı ile kuruluşu M.Ö. 7’nci yüzyıla dayanan, Helenistik dönemde kraliçe Amastris tarafından yeniden kurulan ve Roma, Bizans, Cenova gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amasra’nın tarihi zenginliğini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sürüyor. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek Osmanlı’ya katılan Amasra’nın toprak altında kalan tarihi, kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılıyor. Amastris Antik Kenti için çalışmalar 2022 yılında Amasra Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nda ve Bartın Üniversitesi’nin danışmanlık sunduğu kurtarma kazılarıyla başladı.

KURTARMA KAZILARINDA ÇOK SAYIDA ESER BULUNDU Sütunlu yapı ve Bedesten olarak bilinen Roma Hamamı olmak üzere 2 farklı alanda başlayan kurtarma kazılarında, Büyük İskender başı, Nymphe (su perisi), Lares (ev tanrısı) heykelleri ile Amulet (tılsımlı muska), farklı dönemlere ait 500’ün üzerinde sikke, 6 metre uzunluğa sahip mermer sütunlar, yazıt parçaları ortaya çıkarıldı. BİLİMSEL KAZIYA FARKLI ÜNİVERSİTELERDEN 20 BİLİM İNSANI KATKI SAĞLAYACAK Kurtarma kazısı olarak süren kazı çalışmaları, temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bilimsel kazı olarak ilan edildi. Amastris Antik Kenti’nde daha önce kurtarma kazısı olarak başlanan 2 alanda, Bartın Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında 19 Temmuz’da çalışmalara yeniden başlandı. Kazı Başkanlığı görevini Bartın Üniversitesi adına Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam’ın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara farklı üniversitelerden 20 bilim insanı katkı sağlayacak.

Bartın Üniversitesi Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Başkanı Prof. Dr. Fatma Çam Bağdatlı, “Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen ruhsatname ile 19 Temmuz itibariyle biz kazımızı resmi olarak başlatmış bulunmaktayız. Kazı ekibimizde restorasyon uzmanımız, çizim ve belgeleme konusunda çalışan uzmanımız, arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan bir ekiple başladık. İlerleyen süreçlerde buradaki stajyer öğrencilerle buradaki çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz ”dedi. ‘AMASRA TARİHİNE IŞIK TUTACAK ÖNEMLİ ESERLERİ BULACAĞIMIZI TAHMİN EDİYORUZ’