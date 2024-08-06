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        Amasra'daki maden faciası davasında 8'inci duruşma

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 4'ü tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 8'inci duruşması geniş güvenlik önlemleriyle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:25
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        Amasra'daki maden faciası davasında 8'inci duruşma
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        BARTIN'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 4'ü tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 8'inci duruşması geniş güvenlik önlemleriyle başladı. Duruşma öncesinde açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Sayıştay raporları emniyet fezlekesinde ve bilirkişi ön raporlarında bu kurumu denetlemekle yükümlü olan Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın müfettişlerinin denetlenmesi gerektiği belirtiliyor. Bu kurumu denetlemeye yetkili bu kurumlar faciadan sorumludur. Bunlar soruşturulmalı ve yargılanmalıdır, diyerek bunların sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin öldüğü, 9 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturmada, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        İDDİANAME

        116 müştekinin yer aldığı iddianamede; tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

        3 SANIĞA EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

        Yargılama aşamasında bugüne kadar 7 duruşma görüldü. 7’nci duruşmada mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklu bulunan Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ile İbrahim Hakan Mengeş'in ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşmalarda sanıkların tamamı savunma yaparken, tanıkların tamamı da dinlendi. Bir önceki duruşmada, patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığının incelenmesiyle ilgili bilirkişi raporları değerlendirilmişti.

        8’İNCİ DURUŞMADA ARA KARAR BEKLENİYOR

        Davanın 8'inci duruşması, bu sabah saatlerinde başladı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugünkü duruşmada, patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığının incelenmesiyle ilgili bilirkişi raporları ve TTK’nın cevabına ilişkin Maden Mühendisleri Odası’nın görüşleri değerlendirilerek, mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

        ‘DAVANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

        Davanın sonuna kadar takipçisi olduklarını söyleyen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Bugün 8’inci duruşma için adliye önündeyiz. Maden faciacısın üzerinde yaklaşık 22 ay yani 660 gün geçti. Bizlerin adalet arayışı ve maden ocağında yangın devam ediyor. Adalet arayışımıza devam edeceğiz, ne zamana kadar? Ta ki gerçek sorumluların yargılandığını görene kadar. Bu maden faciasında tüm sorumlular yargılanmıyor. Faciadan 16 ay sonra TTK Genel Müdürü ve TTK Genel Müdür Yardımcısını soruşturma izni verildi ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan müfettişlere soruşturma izni verilmedi. Neden bunlara soruşturma izni ve yargılamaya izin vermiyorsunuz. Sayıştay raporları emniyet fezlekesinde ve bilirkişi ön raporlarında bu kurumu denetlemekle yükümlü olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın müfettişlerinin denetlenmesi gerektiği belirtiliyor. Bu kurumu denetlemeye yetkili bu kurumlar, bu faciadan sorumludur. Bunlar soruşturulmalı ve yargılanmalıdır, diyerek bunların sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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