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        Devrilen ağacın altında kalan işçi öldü

        BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde orman işçisi Halil Tezel (54), üzerine ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:45
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        Devrilen ağacın altında kalan işçi öldü
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        BARTIN’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde orman işçisi Halil Tezel (54), üzerine ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ulus ilçesi Büyükdüz Yaylası’nda meydana geldi. Orman işçisi Halil Tezel, ağacı budarken, başka bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Müdahalesi yapılan Halil Tezel, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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