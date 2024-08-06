Devrilen ağacın altında kalan işçi öldü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ulus ilçesi Büyükdüz Yaylası’nda meydana geldi. Orman işçisi Halil Tezel, ağacı budarken, başka bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Müdahalesi yapılan Halil Tezel, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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