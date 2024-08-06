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        Amasra'daki maden faciası davasında 8'nci duruşma (2)

        DURUŞMA1 KASIM'A ERTELENDİBartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 4'ü tutuklu 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 8'nci duruşmasında müşteki avukatları, maden ocağında keşif yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:45
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        Amasra'daki maden faciası davasında 8'nci duruşma (2)
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        DURUŞMA1 KASIM'A ERTELENDİ

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 4'ü tutuklu 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 8'nci duruşmasında müşteki avukatları, maden ocağında keşif yapılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türkiye Maden Mühendisleri Odası'ndan gelen raporun incelenerek Amasra Taşkömürü İşletmeleri Müessesesi'ne gönderilmesine, bilirkişi heyetinin rapor oluşturması için 15 Ekim'e kadar süre verilmesine karar verdi. Duruşma, 1 Kasım Cuma günü saat 09.30'a ertelendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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