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        Kaçak ocakta ölen madenci toprağa verildi

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci Ayhan Yılmaz (54), memleketi Bartın'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 18:17 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:20
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        Kaçak ocakta ölen madenci toprağa verildi
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        ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madenci Ayhan Yılmaz (54), memleketi Bartın'da toprağa verildi. 

        Göçük, dün, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Mehmet Özkaya Sokak'ta bir yamaçta bulunan kaçak kömür ocağında meydana geldi. T.K.'ya ait olduğu iddia edilen kaçak ocağın tavanındaki göçük nedeniyle kömür, toprak ve taş yığını arasında sıkıştığı değerlendirilen Ayhan Yılmaz'dan haber alınamadı. Olay yerine gelen ekipler tarafından cansız bedenine ulaşılan Yılmaz, otopsisi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde ailesi tarafından Hastane morgundan alınan madenci Yılmaz'ın cenazesi, daha sonra baba ocağı Bartın’ın Eskiemirler köyüne getirildi. Cenaze, evinin önünde helallik alınmasından sonra köy camisine getirildi. Cenaze namazına Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, madenci arkadaşları ve yakınları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Yılmaz’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu, 10 yıl önce başka bir özel maden ocağından emekli olduğu, kazanın yaşandığı ocakta çalışmaya başladığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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