Batan teknenin kaptanı Bartın'da da aranıyor

KASTAMONU'nun Cide ilçesi açıklarında, 11 Ağustos’ta batan gezi teknesinde kaybolan kaptan Öztürk Kürelioğlu (48) için Bartın’ın kıyı şeridinde de arama çalışması başlatıldı.

Olay, 11 Ağustos akşamı ilçenin Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında meydana geldi. Öztürk Kürelioğlu’nun kaptanlığını yaptığı 'Maviş' isimli gezi teknesi su alarak battı. Teknede bulunan 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, bölgede bulunan balıkçı teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli (37) ve Esmanur Gürcan (16) ise denizde kayboldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.