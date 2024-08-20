KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Barış Harekatı'na katılan gazilerle kucaklaştım (2)

BARTIN’DAKIBRIS GAZİLERİ VE ŞEHİT AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak’taki ziyaretlerin ardından Bartın’a geçti. Tatar kentte bulunan bir otelin bahçesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Karabük Milletvekili Dursun Ali Keskinkılıç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından karşılandı.

BAKAN TUNÇ: DOĞU AKDENİZ’DE ÇIKARLARIMIZI KORUMAKTA KARARLIYIZ KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Gazileri ve Şehit Aileleri yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 20 Temmuz 1974 yılının Türk halkının özgürlüğünü kazandığı ve adaya barışın hakim olduğu gün olduğunu belirterek, "20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı sonucunda, Türk toplumunun hakları ve güvenliği teminat altına alınmış, adaya barış ve huzur getirilmiştir. Aradan geçen 50 yılda, Kıbrıs Türk halkı, gösterdiği haklı ve kararlı duruşuyla bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğini ortaya koymuştur. Bugün bizlere düşen en önemli görev ise bu kararlılığı devam ettirerek mevcut barış ve güven ortamının istikrarını sağlamak için çalışmaktır. En temel arzumuz bölgenin huzur, barış, istikrar, iş birliği ve refahla anılmasıdır. Bizler bu amaçla, gerek Türkiye gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için her türlü samimi çabayı gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Muhataplarımız ise maalesef halen eşitlik temelinde çözümü reddetmekte ve süreci tıkamakta ısrarcı davranmaktalar. Ancak herkes bilmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı, adanın asli ve kurucu unsurudur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere, iki devletli çözüm vizyonu çok kıymetlidir. Adada çözüm ancak, Kıbrıs Türk tarafının tüm haklarının tanınması ve her alanda Rum tarafıyla eşit olarak müzakere masasına oturmasıyla mümkündür. Biz Türkiye olarak, Doğu Akdeniz’de hem kendi hak ve çıkarlarımızı, hem de Kıbrıs Türk’ünün hak ve çıkarlarını korumakta kararlıyız. Zira iki dost ve kardeş ülkenin huzur ve refahını birbirinden ayrı düşünmüyoruz” dedi.

TATAR: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YÜREĞİMİZE SU SERPMİŞTİR Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50’nci yıl dönümü etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalabalık bir heyetle gelerek Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığı mesajını verdiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Kıbrıs’tan verdiği mesajla bütün dünyaya bir kez daha Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığı, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Anavatan Türkiye hükümetinin yanında olmaya devam edeceğini belirtmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliğinde olmadığı için herhangi bir federal çözüm çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetinin adadan çekilmesi garantörlüğünün modası geçtiği için son bulması gibi bir takım tartışmalar artık geride kalmıştır. Yani milli siyasette, Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm için, bizlerin iyi niyetiyle yine ulusal toplumda bu meseleyi tartışabileceğimizi ama egemen eşitliğimizin ve ulusal sözünün teyidiyle ancak bir müzakere sürecinin tekrar başlayabileceğini Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti adına da yine 20 Temmuz günü bunu bizlerle paylaşmıştır ve yüreklerimize su serpmiştir. Kendisine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.