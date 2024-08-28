Eşini tüfekle yaralayan koca ve yanındaki arkadaşı tutuklandı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur Paşalı'yı (27) dün pompalı tüfekle bacaklarından vurduktan sonra kaçan Okan Paşalı (30) ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı U.G., tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Amasra ilçesine bağlı Kum Mahallesi Küçük Liman mevkisindeki terminalde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle Amasra’da bulunan ablasının yanına sığındı. Ankara’da yaşayan Okan Paşalı yanındaki arkadaşı U.G. ile birlikte otomobille Amasra ilçesine geldi. Eşinden ölüm tehditleri alan Ahsen Nur Paşalı, sosyal medya hesabından video yayınlayıp yardım istedi. Kadın videoda, "Eşim bana sürekli tehdit mesajları atıyor. Beni öldüreceğini söylüyor, hatta benim ölümümüm kurtuluş olacağını o yüzden kolumdan bacağımdan birini alacağını söylüyor. Ben haberlere konu olan kadın cinayetlerinden biri olmak istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum, benim 2 tane çocuğum var. Benim çocuklarım babalarının bana şiddet uyguladığına canlı canlı şahitler, asla çocuklarım eve dönmek istemiyorlar. Ben kendi ailemin yanına dönmek istiyorum ama dönemiyorum" dedi.