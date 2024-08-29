4 yıl beklediği teknesi tamamlanınca davul zurnayla denize indirdi

BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde yaşayan balıkçı Öncel Erdil’in (40), sipariş verdiği tersanede 3 yılda tamamlanamayan teknesi, başka bir tersanede 1 yılda bitti. Teknesini 4 yıl sonra denize davul zurna eşliğinde kutlama yaparak indiren Erdil, “Tekneyi yaptırırken çok sıkıntı çektim. Ben de kendime söz verdim, ‘bu tekne denize inerken, davul çaldıracağım’ demiştim. Şimdi davullarla birlikte denize indirildi" dedi.

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinden 2 yıl önce Kurucaşile'ye yerleşen balıkçı Öncel Erdil, 4 yıl önce bir tersaneye 10 metre uzunluğunda bir balıkçı teknesi yapımı için sipariş verdi. Aradan geçen sürede tekne çeşitli nedenlerden dolayı bitirilemeyince Erdil, geçen yıl ilçede başka bir tersane ile anlaştı. Erdil’in teknesi 1 yılda tamamlandı. Yapım aşamasında büyük sıkıntılar yaşadığı için kendine söz veren balıkçı Erdil, ‘Çılgın Kaptan’ ismini verdiği tekneyi denize davul zurna ekibiyle indirdi. Kastamonu’dan gelen davul zurna ekibiyle Şile Mahallesi’ndeki tersanenin önünde iş makinesiyle TIR’a yüklenen 10 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi, ilçe merkezinde büyük liman mevkisine getirildi. İlk kez davul zurna ekibiyle bir teknenin denize indirilmesine şahit olanların olayı şaşkınlıkla izledikleri görüldü. İş makinesine bağlanan tekne denize indirildi. Balıkçı Erdil ve arkadaşları davul zurna eşliğinde gönüllerince oynayarak eğlendi.