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        4 yıl beklediği teknesi tamamlanınca davul zurnayla denize indirdi

        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde yaşayan balıkçı Öncel Erdil'in (40), sipariş verdiği tersanede 3 yılda tamamlanamayan teknesi, başka bir tersanede 1 yılda bitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:10
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        4 yıl beklediği teknesi tamamlanınca davul zurnayla denize indirdi
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        BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde yaşayan balıkçı Öncel Erdil’in (40), sipariş verdiği tersanede 3 yılda tamamlanamayan teknesi, başka bir tersanede 1 yılda bitti. Teknesini 4 yıl sonra denize davul zurna eşliğinde kutlama yaparak indiren Erdil, “Tekneyi yaptırırken çok sıkıntı çektim. Ben de kendime söz verdim, ‘bu tekne denize inerken, davul çaldıracağım’ demiştim. Şimdi davullarla birlikte denize indirildi" dedi.

        Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinden 2 yıl önce Kurucaşile'ye yerleşen balıkçı Öncel Erdil, 4 yıl önce bir tersaneye 10 metre uzunluğunda bir balıkçı teknesi yapımı için sipariş verdi. Aradan geçen sürede tekne çeşitli nedenlerden dolayı bitirilemeyince Erdil, geçen yıl ilçede başka bir tersane ile anlaştı. Erdil’in teknesi 1 yılda tamamlandı. Yapım aşamasında büyük sıkıntılar yaşadığı için kendine söz veren balıkçı Erdil, ‘Çılgın Kaptan’ ismini verdiği tekneyi denize davul zurna ekibiyle indirdi. Kastamonu’dan gelen davul zurna ekibiyle Şile Mahallesi’ndeki tersanenin önünde iş makinesiyle TIR’a yüklenen 10 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi, ilçe merkezinde büyük liman mevkisine getirildi. İlk kez davul zurna ekibiyle bir teknenin denize indirilmesine şahit olanların olayı şaşkınlıkla izledikleri görüldü. İş makinesine bağlanan tekne denize indirildi. Balıkçı Erdil ve arkadaşları davul zurna eşliğinde gönüllerince oynayarak eğlendi.

        ‘İLK KEZ BİR TEKNE DENİZE DAVUL ZURNA İLE İNDİRİLMİŞ OLDU’

        2 yıl önce ilçeye yerleştiğini söyleyen balıkçı Öncel Erdil, “Ben gemilerde kaptanlık yapıyorum. 4 yıl önce bir tersaneye sipariş verdim tam 3 sene orada tekne yapılmadı, sonra başka bir tersanede teknem 1 yıl da tamamlandı. Ben bu tekneyi yaptırırken çok sıkıntı çektim, ben de kendime söz verdim, ‘Bu tekne denize inerken, davul çaldıracağım’ demiştim. Şimdi davullarla birlikte denize indirildi. İlk kez ilçede davul zurna ile tekne denize indirilmiş oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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