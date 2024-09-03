Bartın'da yağmur sonrası deniz üzerinde gökkuşağı oluştu
BARTIN'ın mavi bayraklı plajı olan İnkumu'nda yağmur sonrası güneşin çıkmasıyla deniz üzerinde gökkuşağı oluştu.
BARTIN'ın mavi bayraklı plajı olan İnkumu'nda yağmur sonrası güneşin çıkmasıyla deniz üzerinde gökkuşağı oluştu.
Kent genelinde sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşin çıkmasıyla Bartın'ın tek mavi bayraklı plajı İnkumu'nda, deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Gökkuşağındaki renk cümbüşü, güzel görüntü ortaya çıkardı. Vatandaşlar, gökkuşağını cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üzerinde gözlenebilen gökkuşağı, daha sonra kayboldu.
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