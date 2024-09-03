Belediye garajından mazot alımı davasında kovuşturmanın genişletilmesi kararı

BARTIN'da Amasra İlçe Belediyesi’nin garajından mazot alınması iddiasıyla açılan ve Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediye avukatı Berkay Dal hakkında zimmet suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan davada, kovuşturmanın genişletilmesine, karar verildi.

Bartın'ın Amasra Belediyesi'nin avukatı Berkay Dal, 11 Ocak'ta Zonguldak İdare Mahkemesi'nde Amasra Belediyesi ile ilgili görülen bir dava için belediyenin garajından kendi aracına 24 litre mazot alarak, Zonguldak’a gidip geldi. Olayla ilgili geçen şubat ayında isimsiz mektupla savcılığa ihbar yapıldı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı, CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve Belediye Avukatı Berkay Dal hakkında soruşturma başlattı. Sonrasında Çakır ve Dal hakkında ‘zimmet’ suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve belediye avukatı Berkay Dal katıldı. Duruşmayı CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP İl Başkanı Cem Akyol da takip etti. Amasra Belediyesine ait garajda bulunan akaryakıt defterinde bazı usulsüzlük tespit edildiği belirtilerek, kovuşturmanın genişletilmesi ve Amasra Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden akaryakıt defterini incelemesi talep edildi. Sanık avukatları ise bu durumun usul açısından doğru olmadığını, akaryakıt defterindeki usulsüzlük iddiasının başka bir soruşturma konusu olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesi talebini kabul ederken duruşma ertelendi.

‘HER TÜRLÜ BELGEYİ VERMEYE HAZIRIZ’ Duruşma sonrasında adliye binası önünde açıklama yapan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “24 litre mazot nedeniyle 5 yıldan 12 yıla kadar zimmet suçlamasıyla yargıladığımız davada bugün bir karar çıkmadı. Aslında biz beraat kararı bekliyorduk. Soruşturmanın Amasra’dan sonra Bartın’dan incelenmesi için bir süre istendiğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar her zaman kamu yararını gözettik. Veremeyeceğimiz bir hesap yok. Savcılık makamının bizden isteyeceği bilgi ve belgeleri veririz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Amasra halkının çıkarlarını gözeterek, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.