Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Belediye garajından mazot alımı davasında kovuşturmanın genişletilmesi kararı

        BARTIN'da Amasra İlçe Belediyesi'nin garajından mazot alınması iddiasıyla açılan ve Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediye avukatı Berkay Dal hakkında zimmet suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan davada, kovuşturmanın genişletilmesine, karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye garajından mazot alımı davasında kovuşturmanın genişletilmesi kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'da Amasra İlçe Belediyesi’nin garajından mazot alınması iddiasıyla açılan ve Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediye avukatı Berkay Dal hakkında zimmet suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan davada, kovuşturmanın genişletilmesine, karar verildi.

        Bartın'ın Amasra Belediyesi'nin avukatı Berkay Dal, 11 Ocak'ta Zonguldak İdare Mahkemesi'nde Amasra Belediyesi ile ilgili görülen bir dava için belediyenin garajından kendi aracına 24 litre mazot alarak, Zonguldak’a gidip geldi. Olayla ilgili geçen şubat ayında isimsiz mektupla savcılığa ihbar yapıldı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı, CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve Belediye Avukatı Berkay Dal hakkında soruşturma başlattı. Sonrasında Çakır ve Dal hakkında ‘zimmet’ suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve belediye avukatı Berkay Dal katıldı. Duruşmayı CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP İl Başkanı Cem Akyol da takip etti. Amasra Belediyesine ait garajda bulunan akaryakıt defterinde bazı usulsüzlük tespit edildiği belirtilerek, kovuşturmanın genişletilmesi ve Amasra Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden akaryakıt defterini incelemesi talep edildi.

        Sanık avukatları ise bu durumun usul açısından doğru olmadığını, akaryakıt defterindeki usulsüzlük iddiasının başka bir soruşturma konusu olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesi talebini kabul ederken duruşma ertelendi.

        ‘HER TÜRLÜ BELGEYİ VERMEYE HAZIRIZ’

        Duruşma sonrasında adliye binası önünde açıklama yapan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “24 litre mazot nedeniyle 5 yıldan 12 yıla kadar zimmet suçlamasıyla yargıladığımız davada bugün bir karar çıkmadı. Aslında biz beraat kararı bekliyorduk. Soruşturmanın Amasra’dan sonra Bartın’dan incelenmesi için bir süre istendiğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar her zaman kamu yararını gözettik. Veremeyeceğimiz bir hesap yok. Savcılık makamının bizden isteyeceği bilgi ve belgeleri veririz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Amasra halkının çıkarlarını gözeterek, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

        ‘AMASRA HALKININ İRADESİNDEN BİRİLERİ ELİNİ ÇEKSİN’

        Davanın aslında bir zimmet davası olmadığını acziyet davası olduğunu söyleyen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise şunları söyledi:

        “Amasra seçimlerinden sonra sandıkta alamadıklarını Amasra halkının sandıkta göremediği iradeyi yargı yoluyla çeşitli kumpaslarla yapmaya çalışıyorlar. Bu davanın özeti budur, yoksa bir Amasra Belediye Başkanımız, yönetimimiz CHP’li belediyeler olarak şeffaf bir yönetim içerisindeyiz. Devletin müfettişleri belediyeye gelir incelemelerini yapar, gerek varsa gerekli soruşturmayı yapar. Burada ilk duruşmada 24 litre mazot iddiasıyla ilgili yapılan yargılamanın ikinci duruşmasında değiştirilen savcının ardından soruşturmanın genişletilmesi talep edilmiştir. ‘Aslında bugün size beraat veremiyoruz, biraz idare edin’ denilmiştir. Ben şunu söylüyorum, Amasra halkının iradesi üzerinden birileri elini çeksin. Bu davanın, bu duruşmasının ve bu soruşturmanın bu kadar hızlı bir şekilde açılması, bu soruşturmada kimin eli var, bu duruşmada hızlı bir şekilde genişletilmesi kimin elinin olduğu bellidir. Bizim alnımız aktır, buyurun gelin her şey araştırılsın ama hukuk içerisinde, iddianamesi kabul edilmiş belli olan bir konu, bir bakıyoruz, yeni bir savcı gelmiş soruşturmanın genişletilmesini talep ediyor. Sayın savcım şehrimize hoş geldiniz. Şu anda Türkiye en adaletsiz dönemlerinden birini yaşamaktadır. En adaletsiz bir dönemin Adalet Bakanı’na sesleniyorum. ‘Artık Amasra halkının iradesinden elini çek.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        BARÜ'de "Feed the Future" projesi toplantısı gerçekleştirildi
        BARÜ'de "Feed the Future" projesi toplantısı gerçekleştirildi
        Bartın'da yağmur sonrası deniz üzerinde gökkuşağı oluştu
        Bartın'da yağmur sonrası deniz üzerinde gökkuşağı oluştu
        Eşinin pompalı tüfekle vurduğu Ahsen: Yaşamak ve çocuklarıma iyi bir hayat...
        Eşinin pompalı tüfekle vurduğu Ahsen: Yaşamak ve çocuklarıma iyi bir hayat...
        Bartın Irmağı'nda su sporları için rotalar belirleniyor
        Bartın Irmağı'nda su sporları için rotalar belirleniyor
        4 yıl beklediği teknesi tamamlanınca davul zurnayla denize indirdi
        4 yıl beklediği teknesi tamamlanınca davul zurnayla denize indirdi
        Eşini tüfekle yaralayan koca ve yanındaki arkadaşı tutuklandı
        Eşini tüfekle yaralayan koca ve yanındaki arkadaşı tutuklandı