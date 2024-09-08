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        2 katlı ahşap ev yandı

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:47 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:50
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        2 katlı ahşap ev yandı
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        BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        İlçenin Çubukbeli köyünde, İstanbul'da yaşayan Zeki Karga'ya ait 2 katlı ahşap evde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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