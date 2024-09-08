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        Kurucaşile açıklarında hortum

        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında oluşan hortum, endişe yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 16:20 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:25
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        Kurucaşile açıklarında hortum
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        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında oluşan hortum, endişe yarattı. Hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

        Kurucaşile açıklarında denizde hortum oluştu. Hortumu gören balıkçılar endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortum balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Hortum denizde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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