Kurucaşile açıklarında hortum
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında oluşan hortum, endişe yarattı.
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında oluşan hortum, endişe yarattı. Hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
Kurucaşile açıklarında denizde hortum oluştu. Hortumu gören balıkçılar endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortum balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Hortum denizde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu.
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