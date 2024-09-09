Bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve kızı yaralandı
BARTIN'da, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Esin A.
BARTIN’da, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Esin A. (36) ve kızı Filiz A. (13) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Bartın-Amasra kara yolunun Arıt Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Esin A. yönetimindeki 74 AAP 300 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilden çıkartılan Esin A. ve kızı Filiz A., sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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