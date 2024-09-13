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        Teknesi motor arızası yapan balıkçı kayboldu, arama çalışması başlatıldı

        BARTIN'da denize açıldığı teknesi motoru arıza yapan balıkçı Baykal Özdemir (48) kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:50
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        Teknesi motor arızası yapan balıkçı kayboldu, arama çalışması başlatıldı
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        BARTIN'da denize açıldığı teknesi motoru arıza yapan balıkçı Baykal Özdemir (48) kayboldu. Özdemir için havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

        Bartın Limanı boğaz mevkisinden dün saat 21.00 sıralarında 7 metre uzunluğundaki 'Bacanak-2' isimli teknesiyle denize açılan balıkçı Baykal Özdemir, saat 01.30'da arkadaşlarını aradı. Özdemir, arkadaşlarına 1,5 mil açıkta olduğunu, teknenin motorunun bozulması nedeniyle hareket edemediğini belirterek yardım istedi. Bir süre sonra telefonuna ulaşılamayan Özdemir'in arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İnkum tatil beldesi ile Amasra Tarlaağzı Limanı arasındaki bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, 1 deniz polisi botu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan, havadan ve denizden arama çalışması başlattı. Kaybolan balıkçıyı, arama çalışmaları sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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