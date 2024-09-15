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        Bartın'da eylülde, hafta sonu deniz keyfi

        BARTIN'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkumu tatil beldesinde 30 derece hava sıcaklığında vatandaşlar denize girerek serinledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:50
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        Bartın'da eylülde, hafta sonu deniz keyfi
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        BARTIN’ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkumu tatil beldesinde 30 derece hava sıcaklığında vatandaşlar denize girerek serinledi.

        Eylül ayının ortası olmasına rağmen 30 derece ile hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak hava nedeniyle 59 kilometre sahil şeridi bulunan Bartın'daki 19 plajda yoğunluk yaşandı. Özellikle kentin tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu tatil beldesinde yerli tatilciler ve gurbetçiler 3 kilometre uzunluğundaki plaja akın etti. Vatandaşlar, denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de şemsiye altında güneşlenerek sıcak havanın keyfini çıkardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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